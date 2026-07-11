Кола се е ударила в спрял камион, двама души са загинали, трима са ранени. Инцидентът е станал край Дупница, на разклона за село Дяково, съобщиха за NOVA от МВР-Кюстендил.

На място беше изпратена въздушна линeйка. От Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха уточниха за БТА, че медицинският хеликоптер е транспортирал 17-годишно момиче. То е в тежко състояние, откарано е в столичната болница "Света Анна".

Видео: Искра Милкова

Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше временно ограничено.

Екипът на NOVA благодари на Искра Милкова за изпратените видеа.