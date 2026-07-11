От години се носят легенди за чесъна от радомирското село Долни Раковец и логично всички се питаме вярно ли е, че ароматният продукт е най-хубав там, че хората го гледат без препарати за пръскане и реколтата всяка година е изключително богата.

В градината на Анелия Иванова се работи без пръскания, без препарати, че дори и без поливане и каквото и да е торене. Единствената работа, която обаче не е за подценяване, е плевенето. То е тежък процес, защото тревата расте заради липсата на пръскания. И някъде там се крие тайната на неповторимия чесън от Долни Раковец.

Пазар за чесъна има, но производителите правят точна сметка за това колко декара да засеят, така че да няма излишъци. А цената тази година неминуемо ще е по-висока, тъй като разходите по отглеждането са се повишили двойно.

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„По принцип продавахме най-едрия чесън за 20 лева връзката. Сега обаче трябва да струва около 20 евро. Ще се опитаме да държим максимално ниска цена, за да може всеки да си купи и да яде чесън, защото той има много лечебни свойства”, казва Анелия.

В Долни Раковец разказват и за нова методология, при която консумират чесъна, когато почернее – тогава ставал сладък като мармалад. Казват, че една глава черен чесън се равнява на 10 обикновени.

От чесън в Долни Раковец правят още паста с чесън и зехтин, туршия, рула, козунаци, домашни бонбони. Често обядват и чеснова супа. За вечния проблем с аромата след чесъна рецептата е безотказна – чашка прясно мляко я убива.