Качественият сън е сред най-важните фактори за доброто здраве, но не зависи само от това колко часа прекарваме в леглото. Според съветите на Гергана Малкоданска в рубриката „Живей красиво“ ключова роля за пълноценната почивка имат матракът, възглавницата, завивката и дори материята на спалното бельо.

Една от най-честите грешки е изборът на матрак единствено според това дали е мек или твърд. По-важно е той да поддържа гръбнака в естествена позиция. Прекалено мекият матрак може да натовари кръста, докато твърде твърдият често причинява напрежение в раменете, таза и гърба.

Далеч от техника, алкохол и половинката: Как да спим добре нощем в жегата

Специалистите препоръчват изборът да бъде съобразен с предпочитаната поза за сън. Хората, които спят настрани, се нуждаят от матрак, позволяващ леко потъване на рамото и бедрото, докато тези, които спят по гръб, обикновено имат нужда от по-стабилна опора.

Подходящата възглавница е също толкова важна. Ако брадичката пада към гърдите, тя вероятно е твърде висока, а ако главата се накланя назад – твърде ниска.

Препоръките са по-висока и стабилна възглавница за хората, които спят настрани, средна височина за спящите по гръб и по-ниска и мека възглавница за тези, които предпочитат да спят по корем.

Сигнал, че възглавницата трябва да бъде сменена, е ако е загубила формата си, има бучки или често се събуждате с болки и схващане във врата.

Спокойният сън зависи и от това дали тялото успява да поддържа комфортна температура през нощта. Вместо една много дебела завивка, експертите препоръчват комбинация от по-лека завивка и тънко одеяло, което позволява по-лесно регулиране на топлината.

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Честото събуждане от жега или изпотяване може да се дължи не само на завивката, но и на спалното бельо. Естествените материи като памук и лен осигуряват по-добра циркулация на въздуха и по-комфортна среда за сън в сравнение със синтетичните тъкани.

Сред полезните съвети е и по-честата смяна на калъфките на възглавниците, тъй като те са в постоянен контакт с кожата и косата. Препоръчва се също леглото да не се оправя веднага след събуждане, а завивката да остане отметната за около 15-20 минути, за да се изпари натрупаната през нощта влага.