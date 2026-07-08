В сезона на пожарите таралежите са особено уязвими. Над 50 са малките от вида, които вече са донесени в центъра за спасяване на диви животни в Стара Загора.



Таралежите, за които се полагат грижи там, са от няколкомесечни бебета до едногодишни. От спасителния център коментират, че повечето животни не са бедстващи и отделянето им от родителите е опасно за тях.

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Д-р Руско Петров от Спасителен Център за диви животни „Зелени Балкани“ апелира таралежчета, както и други бедстващи диви животни, да не се носят веднага в центъра. "Редно е първо да се обадят на нас или на регионалните инспекции по околната среда и водите на територията на България. Заедно ще преценим дали тези бедстващи диви животинчета имат нужда от спасение", каза той. И допълни, че може да им се окаже помощ, но понякога не е нужно да се прави спасителна акция. Т.е. може например да бъдат премахнати от главен път, но не и трайно да бъдат отстранени от техния хабитат. "Така или иначе родителите със сигурност продължават да ги търсят няколко дни и със сигурност ще ги намерят", допълва той.