Народното събрание прие окончателно изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се разширяват правомощията на службите за противодействие на тероризма, трансграничната престъпност и заплахите от безпилотни летателни апарати.

Сред най-съществените промени е предоставянето на нови правомощия на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, която вече ще може да разпорежда премахването на терористично съдържание от интернет и да предприема действия за ограничаване на достъпа до подобни материали в онлайн пространството.

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В изпълнение на европейските изисквания дирекцията ще изготвя ежегодни доклади за дейността си в тази област. Един от тях ще бъде публикуван на сайта на МВР, а друг ще се изпраща на Европейската комисия.

С приетите текстове се регламентира и ролята на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, която става национална контактна точка за обмен на информация между правоохранителните органи на държавите членки на Европейския съюз. Целта е по-ефективно сътрудничество при предотвратяването, разследването и разкриването на престъпления.

Законът задължава още Министерството на вътрешните работи ежегодно да предоставя на Европейската комисия статистически данни за обмена на информация с партньорските служби в ЕС.

Промени са предвидени и за Главна дирекция „Гранична полиция“, която получава допълнителни инструменти за противодействие на рискове, свързани с използването на дронове в пограничните райони и около летищата. Служителите на дирекцията ще могат да използват технически средства за прекъсване или ограничаване на електронни комуникации, когато това е необходимо за неутрализиране на подобни заплахи.

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Законодателните промени засягат и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. В резултат на тях органите на „Гранична полиция“ ще получат достъп до механизъм за отправяне на искания към Националното звено за събиране и обработка на резервационни данни на пътници. Според вносителите това ще подпомогне борбата с трафика на хора, незаконната миграция, контрабандата и други престъпления с международен характер.

Депутатите одобриха и промени в социалните права на служителите в системата на МВР. Новите текстове дават възможност на бащата или осиновителя, работещ в министерството, да ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

Редактор: Цветина Петкова