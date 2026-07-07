Кризата с боклука в София продължава да бъде във фокуса на вниманието. Отново се появиха сигнали от недоволни граждани за неизвозени отпадъци, предимно в така наречената Зона 3. Тя включва районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“.

Там сметосъбирането се организира по различен начин от общината. В районите „Слатина“ и „Изгрев“, например, отпадъците се извозват предимно с техника, пренасочена от съседните зони, а в „Подуяне“ дейността се извършва от общинското дружество „Софекострой“.

Защо се стигна дотук? Старите договори на фирмите, които извозваха боклука, изтекоха в края на миналата година, а новите процедури по избор на изпълнители бяха блокирани в Комисията за защита на конкуренцията.

Въпреки създадената от общината организация по сметоизвозването, получихме сигнали от граждани за нередности.

Чука ли отново на вратата кризата с боклука в столицата?

За препълнени контейнери, разпилени отпадъци и сигнали за плъхове алармират жителите на квартал „Редута“.

„В момента не се събира отпадък. Защо три месеца можеха да се справят, а сега не могат. Това е опасно, вредно”, пита се Иван Кирмин.

„Петък, събота и неделя беше зле. Неприятно е да се минава покрай препълнени кофи. Има плъхове”, казва друг жител на района.

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В районите от така наречената Зона 3 вече действа нова организация по събирането и извозването на боклука.

„В район „Подуяне“ дейностите се поемат от общинското дружество „Софекострой“, а в „Слатина“ и „Изгрев“ обслужването е възложено временно на оператор от съседните зони”, заявиха от Столична община.

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В отговор на въпроса защо има преливащи кофи, след като сметосъбирането е възложено на временен изпълнител, от общината посочват: „От администрацията признават, че преходът е бил съпътстван от известни оперативни затруднения и забавяния в графиците до напасването на новата техника и екипите”.

Цялата позиция на Столична община:

„Новата организация на почистването в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ вече дава видими резултати. Само за първите пет дни от старта на новия оперативен план от Зона 3 са извозени над 500 тона битови отпадъци и рекордните над 200 тона едрогабаритни отпадъци (ЕГО). Ситуацията на терен се стабилизира, като в район „Подуяне“ дейностите се поемат от общинското дружество „Софекострой“, а в „Слатина“ и „Изгрев“ обслужването е възложено временно на оператор от съседни зони, за да се гарантира непрекъсваемост на услугата до подписването на дългосрочните договори.

Още през тази седмица, паралелно с извозването на контейнерите, Столичната община започва поетапното изпълнение на услуги, които бяха силно ограничени през последните месеци – миене, ръчно метене и почистване на уличните наноси, образувани след бурите. Целта е чрез този засилен обем от дейности гражданите в трите района да видят реално подобрение в чистотата около домовете си.

От администрацията признават, че преходът е бил съпътстван от известни оперативни затруднения и забавяния в графиците до напасването на новата техника и екипи. Натрупаното напрежение е следствие от факта, че в продължение на седем месеца (между декември 2025 г. и юли 2026 г.) в тези три района се извършваше единствено сметосъбиране, докато почти всички останали дейности по поддръжка бяха преустановени. Пълната мобилизация в момента цели бързото наваксване на тези дефицити и преминаване към редовен режим на работа".