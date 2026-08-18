За да се намали агресията сред младите от Синдикат „Образование“ също настояват за ограничаване на използването на социалните мрежи и мобилните телефони в училище. Освен това, те искат въвеждане на оценка за дисциплина на учениците, мерки за насърчаване на доброто поведение, както и санкции за родители. Повече по темата коментира председателят на обединението Юлиан Петров в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

По думите му въпросът с агресията сред децата е много актуален. "Не можем да се похвалим с голям напредък с превенцията на агресията и целта на образованието ученикът да бъде добър гражданин, излизайки от образователната система", смята той.

Оценка за дисциплина и глоби за родители: От Синдикат „Образование“ искат по-строги правила в училище

"В България има ученици, които са много добре възпитани. Трябва да започнем да работим с децата и техните родители, които имат пропуски във възпитанието им. От 15 септември натоварихме учителите с повече отговорности - ограничаване на телефоните, агресията и социалните мрежи, но се видя, че тази формула не работи. Надяваме се някой да ни чуе и да гледаме в една и съща посока с останалите в сферата", коментира Петров.

Той коментира и предложението на Синдикат "Образование" за т.нар. нулева учебна година. "Това означава, че тези, които не са усвоили материала, ще повтарят годината. Ние подкрепяме това решение. Освен това, когато детето има социални дефицити, отново да повтарят годината", заяви експертът.

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Редактор: Никола Тунев