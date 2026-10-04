Когато се запознават, единият е загубил баба си и дядо си, а другият - все още няма внуци. Събира ги страстта към земята и отглеждането на истинска храна.

„Да хванеш гората”: Бесарабска българка и италианец създават ферма за магарета

Вижте историята на Светослав Пончев, който след Германия и Дания избра село Стефаново, и на бай Любо, който възроди 100-годишен чифлик в един от архитектурните резервати на България!

Цялата история - гледайте във видеото.