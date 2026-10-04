Снимка: Facebook страница на "Да хванеш гората"
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Състезание по ролкови ски превърна Южния парк в арена за деца и младежи
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Вижте историята на Светльо и бай Любо, решили да възродят 100-годишен чифлик
Когато се запознават, единият е загубил баба си и дядо си, а другият - все още няма внуци. Събира ги страстта към земята и отглеждането на истинска храна.
„Да хванеш гората”: Бесарабска българка и италианец създават ферма за магарета
Вижте историята на Светослав Пончев, който след Германия и Дания избра село Стефаново, и на бай Любо, който възроди 100-годишен чифлик в един от архитектурните резервати на България!
Цялата история - гледайте във видеото.
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