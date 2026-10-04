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Какво разказват легендите
Има едно загадъчно място в Странджа, обвито в легенди за Крали Марко и пазещо спомен за езически ритуали от времето на древните траки. Марков камък и полянката около него са били сцена на многолюдни събори на селата от околията.
Митичната обла скала се намира в странджанската гора, на 4 километра от Долно Ябълково, съвсем близо до турската граница в Община Средец. Ако тръгнем от центъра на селото с белия монумент на ябълката, минаваме покрай ослепително бялата църква “Рождество Богородично”.
Стопкадър: NOVA
Пътеката продължава по сравнително равен коларски път през ливадите. Малко след това в гората пред нас се очертава внушителният силует на Големия камък, другото име, с което е известно култовото място.
„Дотам и обратно”: До изворите на река Младежка в Странджа
Изкачваме се по здравата металната стълба и отправяме поглед към горския безкрай в тази част на планината. Размерите наистина впечатляват. Височината е 8 метра, обиколката - 22. И само като се замисли човек как този великан е толкова добре скрит в странджанските гори.
Стопкадър: NOVA
Според една от легендите, недоволен от бащиното си наследство, Крали Марко хвърлил камък в гората. После побягнал, без да иска го настъпил, оставяйки известната маркова стъпка. Стъпката всъщност са два жертвени олтара. В тях често се събира мълчана лековита вода. Хората и до днес вярват, че тя помага срещу всякакви болести, но най-вече свързани със зрението.
Под тракийското светилище, използвано още хилядолетие преди Христа има процеп, отново свързан с какви ли не вярвания. Местните хора разказват как дори и днес тил идват жени, страдащи от безплодие да измолят силата на този извънземен по форма камък.
Мегалитът “Големят камък”, свързан с култа към Слънцето и Великата богиня-майка, е само една от многото следи, оставени от древните народи. Ако човек обиколи района около странджанските върхове Китка и Каракуш, по склоновете около притоците на река Факийска има още цял куп долмени, свидетелстващи за вярванията на траките.
Повече гледайте във видеото.
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