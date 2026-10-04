Посланикът на Германия и представителят на Европейския съюз в Украйна заявиха, че няма да напуснат Киев, след подновеното предупреждение на Русия към чуждестранните граждани и дипломати да напуснат украинската столица.

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„Амин - оставаме“, написа в неделя германският посланик Борис Рюге в X в отговор на публикация на посланичката на ЕС Катарина Матернова, която също потвърди намерението си да остане в града въпреки опасността. „Заплахите няма да спрат подкрепата на Европа за Украйна. Те само ни напомнят защо тази подкрепа е важна!“, написа Матернова.

В събота руското Министерство на външните работи поднови предупреждението си, което беше отправило за пръв път през май, към чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев и да преустановят пътуванията си до Украйна.

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Въпреки тази ситуация германският канцлер Фридрих Мерц в неделя пристигна в Киев. Посещението му не беше обявено предварително от съображения за сигурност.

През последните дни руските сили засилиха атаките срещу украинската столица, като градът с население от около три милиона души многократно беше подлаган на руски въздушни атаки, включително през деня.

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Украйна се защитава от пълномащабната руска инвазия от февруари 2022 г. с подкрепата на западните си партньори. Германия и ЕС са сред основните поддръжници на източноевропейската страна.

Редактор: Станимира Шикова