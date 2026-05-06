Русия призова чуждите държави да евакуират своите дипломати от Киев предварително в случай, че Украйна се опита да наруши честванията за 9 май в Москва.

Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предаде ТАСС.

Тя припомни, че на 4 май 2026 г. руското министерство на отбраната е публикувало официално изявление „във връзка със заплахите на киевския режим (термин, използван от Русия за обозначаване на украинските власти) да нанесе удар по Москва в свещения за всички руснаци празник – Деня на победата във Великата отечествена война“.

„Министерството на външните работи на Руската федерация настоятелно призовава властите на вашата страна/ръководството на вашата организация да приемат това изявление с максимална отговорност и да осигурят своевременната евакуация на персонала от дипломатическите и други мисии, както и на гражданите, от град Киев, поради неизбежността на ответен удар от страна на руските въоръжени сили срещу Киев, включително срещу центрове за вземане на решения, ако киевският режим осъществи своите престъпни терористични планове по време на честванията за Деня на победата“, подчерта говорителят.

