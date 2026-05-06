Поредна размяна на тежки удари между Украйна и Русия - най-малко 27 украинци са загинали, а от руска страна жертвите са 5. Това беше една от най-масивните атаки от началото на годината.

Русия обяви, че ще спре бойните действия на 8 и 9 май заради честванията на победата над нацистка Германия през Втората световна война. В отговор Украйна предложи примирието да започне по-рано - още от тази нощ, и да бъде безсрочно.

"Русия наруши примирието, обявено от Украйна в полунощ на 5 срещу 6 май", заяви украинският външен министър Андрий Сибига в Х. Той съобщи, че руските атаки са продължили през цялата нощ, включително с удари тази сутрин по градовете Харков и Запорожие. "Това показва, че Русия отхвърля мира и фалшивите й призиви за примирие на 9 май нямат нищо общо с дипломацията", написа той и допълни: "Владимир Путин се интересува единствено от военни паради, а не от човешкия живот".

Масирана ракетна тревога в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски нарече действията на Москва „пълен цинизъм“, защото ударите идват непосредствено преди обсъжданото примирие.

Редактор: Ивета Костадинова