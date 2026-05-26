Близо 400 души пътуваха през почивните дни със специалните туристически композиции на БДЖ с маршрут Димитровград – Момчилград – Димитровград, съобщиха от железниците. Организираната от БДЖ туристическа програма предлагаше специални спирания за фотопаузи по маршрута на влака на спирките Средна Арда и Момина скала, в близост до най-дългия въжен пешеходен мост в България.

Пътуващите бяха посрещнати празнично при отпътуването си от Димитровград и при пристигането си в Момчилград.

От железниците посочиха, че още в първите часове след обявяването на инициативата по-рано този месец всички места за първото пътуване са били резервирани, а интересът е надминал очакванията. Поради това е обявено и второ пътуване, насрочено за празничния 24 май.

Пускат туристически влак, който ще разкрие красивите гледки край язовир Студен кладенец

С цел популяризиране на туристическите дестинации у нас, БДЖ организира фотографски конкурс на тема “Достъпните с влак туристически дестинации в България”, в който със свои авторски кадри могат да участват всички любители на пътуването с влак и на разходките сред природата.

Съществено условие на конкурса е участниците да изпратят кадри поне от една от предложени 12 конкретни забележителности, в близост до които могат да достигнат с влак. Начало на конкурса бе дадено именно с пътуването на специалния туристически влак на 23 май по маршрут Димитровград – Момчилград – Димитровград.

Редактор: Цвета Лазаркова