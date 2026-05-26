Богатството на българите продължава да расте и през 2025 година. По последни данни, увеличението е с близо 15 процента спрямо миналата година.

Общото богатство вече достига 478 процента от брутния вътрешен продукт на страната.

Най-голям дял от активите на домакинствата остава в имотите – около 75 процента. Анализът показва още, че близо 40 на сто от отчетения ръст се дължи на инфлацията.

Финансовите активи на домакинствата възлизат на 98 милиарда евро, а 56 милиарда евро се държат в пари в брой.

Aкцент за 2025 г. е и подготовката за присъединяване към еврозоната. Банкнотите и монетите в обращение при домакинствата намаляват с 890 млн. лева, или 43%, тъй като част от гражданите прехвърлят кеша си в банките, за да се възползват от автоматичното и безплатно превалутиране.

Редактор: Цветина Петкова