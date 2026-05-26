Затворени пътища и обходни маршрути за леки и тежкотоварни автомобили в Северозапада. От днес започват ремонти на ключови отсечки в областите Враца, Монтана и Видин.

Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери готовността за започване на текущия ремонт.

Припомняме, че от 26 май започва обновяването на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин – Враца. От тях в област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци /от 47-и до 73-и км/. На територията на Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци /от 73-и до 81-и км/ и между обходния път на град Монтана и Сумер /от 112-и до 125-и км/.

Аварийни ремонти на „Дунав мост“ спряха движението за пет часа

В област Враца строителни дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Краводер /от 125-и до 133-и км/ и в 2 км от обхода на Враца при входа на града /от 140-и до 142-и км/.

Ремонтните работи включват подмяна на два пласта от асфалтовата настилка в отделни участъци, а на места тя ще бъде подменена по цялата ширина на платното.

Заради ремонтите движението между Монтана и Враца ще бъде изцяло ограничено. Леките автомобили ще преминават по обходен маршрут през Крапчене, Сумер и Стояново, а тежкотоварният трафик ще бъде пренасочен през Стубел, Липен и Криводол.

По трасето между Видин и Монтана движението за леки автомобили няма да бъде спирано, но ще има забрана за преминаване на камиони над 12 тона. За тях е осигурен обходен маршрут през Дунавци, Арчар, Добри дол и обхода на Монтана.