Авариен ремонт на пътната настилка спря движението по „Дунав мост“ при Русе в четвъртък. Преминаването по граничния мост няма да е възможно между 10 и 15 часа, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“. Причината – натовареният трафик по трасето е компрометирал настилката, която не е ремонтирана скоро и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия.

Основният ремонт на "Дунав мост" е в последния си етап, а сега затвореният 320-метров участък сега поема целия трафик от двете страни на река Дунав.

В четвъртък сутрин нямаше опашки от чакащи камиони, тъй като беше направена предварителна организация и и превозвачите бяха предупредени за затварянето на моста. Така шофьорите на камиони можеха да изберат или обиколен маршрут към Румъния, или да останат да почиват на паркинг.

За тези, за които преминаването е наложително, са предвидени алтернативни маршрути:

- Първокласният път I-1 София – Видин и „Дунав мост 2” за преминаване в Румъния.

- Пътят I-7 Силистра – Шумен (от връзката с АМ „Хемус”) до ГКПП „Силистра”.

