Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в „Баба Алино”. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Бойко Рашков. Според него е извършено документно престъпление за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред съответните служби.



"Най-накрая е започнало разследване на този случай и то за документни престъпления, извършени при условията на продължавано престъпление, по член 26 от Наказателния кодекс, за съставянето и използването на неистински документи, и които са използвани да продължа понатам пред съответните служби", коментира той.

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На въпроса дали има данни къде се намира Олег Невзоров депутатът заяви: "Да, имам такава информация, че е преминал през северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега информацията ми е допълнена от вчера и тя е че се намира в Турция".