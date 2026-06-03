Комисарят за околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентоспособната кръгова икономика Йесика Русвал и комисарят по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева ще бъдат на посещение в България.

В четвъртък комисар Русвал ще участва в сесия на високо равнище на „Green Transition Forum" в София на тема „Кръгова индустрия, действия в областта на климата и устойчивост на водните ресурси — движеща сила за конкурентния преход на Европа". Йесика Русвал ще се срещне и с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. След разговора им те ще дадат кратък брифинг за медиите от 14.00 ч. в сградата на Министерството на околната среда и водите. Сред събитията в програмата й е първото издание на Софийския климатичен фестивал - част от официалната програма на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

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В навечерието на първото си официално посещение в България в рамките на мандата комисар Русвал заяви: „С нетърпение очаквам посещението си в България и разговорите с институциите, партньорите и заинтересованите страни за това как заедно можем да засилим устойчивостта на Европа. България има ключова роля в постигането на водна устойчивост, ускоряването на прехода към кръгова икономика и запазването на високи стандарти за защита на околната среда."

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На 5 юни (петък) комисар Захариева ще участва в сесия на високо равнище на „Green Transition Forum" на тема „Финансиране на бъдещето – как Централна и Източна Европа може да извлече максимална полза от европейските програми за иновации". Тя също така ще има среща с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Екатерина Захариева ще проведе и диалог с младежта по политиките на ЕС. Приносът от него ще бъде свързан със стратегията на ЕС за стартиращите и разрастващите се предприятия, която има за цел да превърне Европа в най-доброто място за стартиране и разрастване на иновативни предприятия.

Редактор: Цветина Петрова