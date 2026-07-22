Снимка: БГНЕС
Йотова е в постоянна връзка с всички институции, уверяват от „Дондуков” 2
Президентът Илияна Йотова е в постоянна връзка с всички институции и при най-малкия сигнал за непосредствена заплаха за националната сигурност незабавно ще свика Консултативен съвет за национална сигурност. Това отговориха от „Дондуков” 2 на въпрос на NOVA за това очаква ли се държавният глава да свика службите за сигурност във връзка с нотата на Иран и американските самолети цистерни, които пристигат у нас в петък.
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