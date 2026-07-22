„Ако наистина ще се повиши събирането на приходи, нека НАП да отиде на „Врабча“ 23. Ние очакваме от държавата адекватно предложение. Като национално отговорна парламентарна партия разбираме решението на МС за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната“. Това гласи позицията на лидера на ДПС Делян Пеевски по повод решението на кабинета „Радев“ сградата, в която в момента се помещава централата на партията, да бъде прехвърлена на НАП.

От ДПС смятат за отговорно да се създадат условия за повишаване на събираемостта, „още повече, че ние дадохме своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които ще се подобри живота на хората и условията за общините, майките и младите хора и пенсионерите”, гласи още прессъобщението на партията.

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Относно правната страна на въпроса, „ДПС има действащ договор, по който сме изрядни”, отбелязва Пеевски. В позицията се посочва, че партията е инвестирала много за реновирането на помещенията и „затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 по съответния ред”, категоричен е лидерът на ДПС. От Движението напомнят, че сградите се предоставят по Закона за политическите партии и затова „очакваме от МС да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС”, завършва официалното съобщение.

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Редактор: Мария Барабашка