Правителството прие решение, с което отнема сградата на улица „Врабча” 23 от ДПС и я връща за ползване от Националната агенция за приходите. За освобождаването на имота е даден 10-дневен срок. Работещата администрация и работещата държава би трябвало да бъдат по-силни от политическите задкулисия. Това каза регионалният министър Иван Шишков на брифинг след заседанието на Министерския съвет в сряда.

По думите му имотът се прехвърля на НАП, тъй като трябва да се създадат условия, за да може държавата да има допълнителни приходи. „На една национална агенция трябва да се осигуряват условия за работа, а не да се вършат нелогични неща”, посочи Шишков. Той определи дадения 10-дневен срок за изнасяне като напълно нормален, припомняйки, че предишната администрация е била изпразнена за два дни.

Имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС

Освен ДПС, промени предстоят и за друга голяма политическа сила. „БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, която ползва. След това ще преценим за какво тя може да бъде използвана по-пълноценно”, каза още регионалният министър.

Той категорично отрече действията на кабинета да са форма на реваншизъм. „Най-лошото нещо в едно управление да има реваншизъм. Най-доброто обаче е всички лоши практики да бъдат променени. Държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление”, заяви Иван Шишков. И припомни, че „Прогресивна България” все още няма своя централа.

Той каза още, че към момента не се предвиждат масови проверки на всички партийни централи.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка