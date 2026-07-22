С решение на Министерския съвет от днес имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС и ще бъде прехвърлен на НАП. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков на брифинг след заседанието на Министерския съвет в сряда.

Имотът е 554 кв. м и им беше предоставен с решение на правителството на Димитър Главчев от 13 ноември 2024 г. Според решението тогава се даде на ДПС "безвъзмездно право на ползване за срок 10 години и докато партията отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, на политическа партия "Движение за права и свободи" за изпълнение на административните нужди на партията и при условието ползвателят да не използва имотите за извършване на стопанска дейност".

Преди това сградата се ползваше от НАП.

Редактор: Иван Петров