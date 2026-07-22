В старозагорския зоопарк се роди маймунче от групата на зелените гвенони. Това съобщиха от зоопарка. В първите дни от живота си новороденото е неотлъчно до своята майка, която се грижи за него - кърми го, почиства го и внимателно го наблюдава.

„Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип“, каза ръководителят на зоопарка в Стара Загора д-р Найден Илинов.

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Гвеноните, познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни.

Редактор: Ивета Костадинова