Питомците на зоопарка в Стара Загора бяха зарадвани с вкусни лакомства за Великден. Гледачите на животните боядисаха яйца с натурални багрила и подготвиха специални козунаци, съобразени с вкусовете на обитателите.

Първият, който получи лакомство, беше енотът Енчо. Великденското яйце, което похапна с удоволствие, е приготвено със специални багрила. Хубавена Бинева, която работи в зоологическата градина, разказа, че са използвани естествени материали - цвекло и люспи от лук, за оцветяването на яйцата.

Ветеринарят доктор Линов обясни, че специалните козунаци за животните са направени изцяло от плодове и зеленчуци, без глутен, съобразно нуждите и предпочитанията на част от всеядните обитатели на зоопарка.

