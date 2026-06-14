Разказ за една иновация в диагноситката на кръвоносните съдове. Новото изследване се прави в УМБАЛ-Бургас. Вместо контрастно вещество, медиците използват газ - въглероден диоксид.

44-годишният Николай Видев живее с един бъбрек, както и страда от други придружаващи заболявания. Болка в левия крак го принуждава да потърси помощ в Клиниката по съдова хирургия. Докато йодосъдържащите контрастни вещества обикновено са безопасни, то за пациенти като Николай те са противопоказни, защото могат да доведат до усложнения.

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"Контрастът представлява вещество, чрез което може да визуализираме конкретен орган. То крие своите рискове са пациенти с алергии, бъбречна недостатъчност”, каза д-р Мая Стоянова.

Затова за Николай предлагат нов метод на лечение. "Съгласих се да направим процедурата, усеща се само запарване по крайниците и няма никаква болка”, разказва той.

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"Новият метод представлява автоматична инжекторна система, при която се вкарва въглероден диоксид и чрез дишане той се изкарва”, допълва още д-р Стоянова.

Репортер: Елена Танева

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