Месец юни е посветен на превенцията на гръбначните изкривявания, а данните от кампаниите в страната показват тревожна тенденция – сслучаите на сколиоза сред деца и подрастващи се увеличават. Това коментира ортопедът-травматолог д-р Николай Тивчев в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

„Категорично има известен ръст на случаите. Години наред у нас не се прави масовият училищен скрининг, който позволяваше проблемът да бъде открит навреме. Така все повече деца остават недиагностицирани”, обясни специалистът.

По думите му най-често сколиозата се проявява между 10 и 16-годишна възраст, но някои форми могат да се развият още в ранното детство. „Родителите трябва да наблюдават за асиметрия на раменете, изпъкнала лопатка, разлика в талията или други промени в стойката. Сега, през лятото, когато децата са по бански, е най-подходящият момент тези признаци да бъдат забелязани”, посочи д-р Тивчев.

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Той подчерта, че тежките ученически раници сами по себе си не причиняват сколиоза. „Те могат да доведат до неправилна стойка, болки и претоварване, но не са причина за истинските гръбначни изкривявания. Сколиозата е сложна деформация, чиито причини най-често са различни”, каза ортопедът.

Според него именно ранното откриване е решаващо, тъй като в началните стадии заболяването може успешно да бъде овладяно чрез наблюдение, специализирана кинезитерапия и редовни прегледи. „Най-важното е родителите да знаят какво да наблюдават и да потърсят специалист още при първите съмнения. Колкото по-рано се открие сколиозата, толкова по-добри са резултатите от лечението”, заяви д-р Тивчев.

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