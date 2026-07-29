Народното събрание даде старт на процедурата по избор на нов управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса, след като одобри правилата за номиниране и избор на кандидатите.

Според приетата процедура предложенията за двата поста могат да бъдат внасяни от парламентарните групи до 12 август чрез председателя на Народното събрание. Всяка кандидатура трябва да бъде придружена от писмено съгласие на номинирания, а кандидатите ще преминат и проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

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Избран ще бъде кандидатът, който получи подкрепата на повече от половината от присъстващите народни представители. Ако никой не събере необходимото мнозинство, ще се проведе повторно гласуване, а при нов неуспех парламентът ще открие нова процедура.

По време на дебата депутатите отхвърлиха предложение на Александър Симидчиев от „Демократична България“ всеки кандидат да представя концепция за дигитализация на дейността на здравната каса.

На 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров. В същия ден депутатите избраха д-р Асен Меджидиев за един от двамата подуправители на здравната каса. Новоизбраните управител и подуправител ще бъдат с петгодишен мандат.

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Редактор: Цветина Петкова