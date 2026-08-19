Пожарът край петричкото село Рупите, който по-рано днес е бил потушен, отново се е разгорял, съобщи кореспондентът на БТА за Петрич Деница Кючукова. По думите на кмета на селото Димитър Господинов огънят е възникнал при запалване на сухи треви и растителност. След като пожарът е бил потушен и екипът на пожарната е напуснал мястото, огънят отново се е разгорял.

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В момента на място е един екип на огнеборците, който работи по потушаването на пламъците. Теренът е труднодостъпен район и при евентуално разпространение огънят ще достигне до Хераклея Синтика и гасенето би било изключително трудно, каза още кметът. По думите му съществува риск огънят да се прехвърли към склоновете на Кожух.

Редактор: Цветина Петрова