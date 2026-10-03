-
Продължават протестите в Испания заради жилищната криза (ВИДЕО)
-
Защо е трудно да сме обединени по-често
-
Завръщането на цар Самуил е почит към родната памет, смята създателят на „Бъдеще за паметта“
-
Историци определиха завръщането на костите на цар Самуил като знаменателен ден за България
-
Доц. Милен Михов: Цар Самуил ще намери вечен покой в своята църква
-
През призмата на християнството: Завръщането на тленните останки на цар Самуил са дълбоко духовен момент за вярващите
Северна Македония трябва да признае историческите реалности, каза археологът
Разумно е да бъдат разменени църковните гръцки предмети за тленните останки на цар Самуил. Това каза археологът проф. Николай Овчаров.
Той посочи, че разговорите за връщането на находките се водят от много време насам. Овчаров е на мнение, че полагането на костите на българския владетел в църквата “Света София” в столицата е добро решение.
Размяната на ценностите е признак на добри отношения между България и Гърция, смята археологът.
СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ПОСРЕЩАНЕТО НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ ВИЖТЕ ТУК
Той коментира и отношениеята между България и Северна Македония. Според Овчаров нашата съседка трябва да приеме историческите реалности така, както е направила спрямо Гърция.
ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ЗА ОСТАНКИТЕ НА ЦАР САМУИЛ ЧЕТЕТЕ ТУК
Целия разговор гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни