Разумно е да бъдат разменени църковните гръцки предмети за тленните останки на цар Самуил. Това каза археологът проф. Николай Овчаров.

Той посочи, че разговорите за връщането на находките се водят от много време насам. Овчаров е на мнение, че полагането на костите на българския владетел в църквата “Света София” в столицата е добро решение.

Размяната на ценностите е признак на добри отношения между България и Гърция, смята археологът.

СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ПОСРЕЩАНЕТО НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ ВИЖТЕ ТУК

Той коментира и отношениеята между България и Северна Македония. Според Овчаров нашата съседка трябва да приеме историческите реалности така, както е направила спрямо Гърция.

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Целия разговор гледайте във видеото.