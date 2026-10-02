Защо цар Самуил има специално място в българската памет и как възприемат децата историята му? Темата коментираха учителят по история Борис Запрянов, медиевист и преподавател в Софийския университет проф. Христо Матанов и историкът доц. Наум Кайчев в специалното студио на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар”.

„Цар Самуил е бил един владетел на целите Западни Балкани. В историята има много елементи, които се преплитат и остават в съзнанието ни относно неговата памет в историята ни. В сръбските учебници например той е представен като български цар”, каза доц. Кайчев.

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„Всяка година съм поразен от неговата история и я разказвам с огромен интерес на децата. Виждам, че и при тях има любопитство. Към Самуил и историята, децата имат интерес, стига кой да ги запали”, каза Запрянов.

По думите на проф. Матанов споразумението между България и Гърция относно връщането на останките му, а ние в замяна да дадем 40 предмета църковна утвар е добро. „За България това е от огромно значение. Ръкописите и артефактите, които ние ще дадем, нямат такова значение”, каза той. В допълнение, историкът каза, че те са отнети и така идват в страната ни.

Гледайте специалното студио на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар” в събота веднага след обедните новини. В почивния ден на живо ще проследим историческата церемония с Николай Дойнов, Марина Цекова и репортерите на NOVA.

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Редактор: Никола Тунев