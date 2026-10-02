До 40 полета дневно между Иран и иракския град Наджаф ще могат да извършват ирански авиокомпании, въпреки наложените от САЩ санкции. Изключението е договорено след преговори между Багдад и Вашингтон, съобщиха от кабинета на иракския премиер Али аз Заиди.

Ограниченията срещу иранските превозвачи влязоха в сила на 23 септември. Ирак се съгласи да ги прилага, но паралелно започна разговори със Съединените щати с искане полетите до Наджаф да бъдат третирани по различен начин.

САЩ затегнаха санкциите срещу Иран, авиокомпании отменят полети

Градът е сред най-важните религиозни центрове за шиитските мюсюлмани и ежегодно привлича голям брой поклонници. Там се намира едно от най-почитаните шиитски светилища в света.

В резултат на преговорите е постигнато споразумение иранските авиокомпании да възстановят връзките си с летището в Наджаф. Разрешението предвижда общо до 40 пристигащи и заминаващи полета дневно.

Изключението обаче няма да важи за „Махан Еър“. Авиокомпанията остава извън договореността и няма да може да се възползва от разрешението за полети до и от Наджаф.

Редактор: Цветина Петкова