Нови правила ще се прилагат при удостоверяването на машините за гласуване. Актуализираната методика, по която се проверява дали устройствата отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на техническите спецификации, вече е официално утвърдена.

Документът е одобрен от министъра на иновациите и дигиталната трансформация, изпълняващия длъжността председател на Българския институт по метрология и председателя на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Служебният министър на електронното управление призова да се гласува с машини

Промените са свързани с последните изменения в Изборния кодекс, които предвиждат изцяло машинно гласуване и отчитане на резултатите чрез протокол, отпечатван от устройствата.

Методиката е съобразена и с предстоящия ремонт на част от машините за гласуване. За него Централната избирателна комисия вече е обявила обществена поръчка.

От Министерството на иновациите и дигиталната трансформация посочват, че целта на актуализацията е процедурата по удостоверяване на машините да бъде по-ясна, прозрачна и ефективна.

Преди окончателното ѝ приемане методиката беше публикувана за обществено обсъждане. След разглеждане и отразяване на постъпилото становище е издадена заповедта за нейното утвърждаване.

Служебният министър на електронното управление призова да се гласува на машини

По тази методика ще се проверява дали предоставеният тип устройство за машинно гласуване изпълнява изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс, както и заложените технически изисквания.

Редактор: Цветина Петкова