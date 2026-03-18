Георги Шарков обясни какви действия е предприело МЕУ по подготовката за вота
Машините за гласуване гарантират честни изборни резултати, а видеонаблюдението вече се доказа като незаменим инструмент за установяване на нередности. Затова приканвам всички граждани да гласуват с машини там, където това е възможно. Това каза служебният министър на електронното управление Георги Шарков на брифинг в Министерски съвет.
Подготовката за изборите върви в срок, каза още той. „МВР, МВнР, МРРБ и МЕУ работи в добра координация с екипа на МС и ЦИК и ще се справим с тази главна задача”, допълни служебният министър.
Избраха външните експерти за удостоверяване на машините за гласуване
Шарков каза, че МЕУ е актуализирало методиката за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване. Тя е публикувана на сайта на министерството за обществено обсъждане. „Фокус е прозрачността, яснотата и ефективността. Промените прецизират терминологията, въвеждат ясно разпределение на отговорностите и измерими резултати, които допринасят за по-предвидим процес и повишено доверие в машинното гласуване”, обясни още той. Служебният министър призова обществото да бъде активно по отношение на обсъждането на тази методика.
Шарков каза още, че вече са налични и шест електронни услуги, от които гражданите могат да се възползват по отношение на гласуването. Те са налични на сайта на МЕУ.
По отношение на видеонаблюдението - системата ще осигури излъчване от всички секции в цялата страна, каза Шарков. Той посочи, че се подобрява по-стабилна свързаност на устройствата, техническата инспекция на телефоните, централизираното наблюдение на активността на устройствата, бързата реакция чрез регионалните координатори. Целта – минимум технически проблеми и максимум доверие.
МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите
На сайта на МРРБ вече има бутони за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и проверка на избирателната секция, допълни той.
Подготовката за изпращането на машините за гласуване в чужбина върви по план, съобщи още Шарков.
„До всеки експерт от „Сиела Норма”, който ще инсталира кода, ще има държавен служител, който след края на процеса и преди опаковането на устройствата, ще провери със специална флашка дали инсталираният код е точно този, който е генериран в края на етапа по изграждане”, допълни служебният министър.
Шарков допълни, че Българският институт по метрология ще направи тест и на хартията, и на принтерите. Правят се и пълни функционални тестове на машините.
