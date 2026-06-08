С напредването на юни метеорологичната обстановка запазва летния си облик. Предиобедите - по-често слънчеви, през втората половина на денонощието с развитие на гръмотевични бури с градушки.



В понеделник призори в източната половина на страната видимостта ще е понижена. Денят навсякъде ще е слънчев. В часовете следобед и вечерта ще има временни увеличения на облачността с кратки, ограничени по обхват гръмотевични бури с риск от градушка. Явленията ще се развиват около и след обяд по планините, привечер и в някои части на Северна България. Дневни температури – между 25 и 30-32 градуса.

До към средата на седмицата обстановката ще е относително спокойна – с изолирани, локални по характер следобедни дъждове с гръмотевици. Северно от Стара планина неустойчивостта ще е по-висока с потенциал за бури за градушка. Ще е горещо – термометрите в обичайно топли райони като Дунавската равнина ще догонят 32-33 градуса.





От четвъртък следобед предстои период с нахлуващ по-студен въздух. По преминаващия студен атмосферен фронт ще има усилване на северозападния вятър. Паралелно ще има условия за по-интензивни летни бури с кратки, поройни дъждове, гръмотевични процеси и градушки. Ранните прогнози са явленията да се развиват на повече места в западната половина на страната и едва към края на седмицата да се изместят към Източна България.



Температурите ще се понижат с няколко градуса от четвъртък вечерта в Западна, а от събота и в Източна България. Така към края на седмицата ще се движат в интервала 21-26 градуса.



От 15 юни до началото на астрономическото лято (21 юни) предстои нов горещ период – в някои от дните следобедните температури ще достигнат до 35 градуса. Макар и на по-малко места в страната ще има условия за кратки летни бури с висок риск от градушка. Явленията ще са по-интензивни около 20 юни с преминаването на атмосферен фронт.

Край морето



Голяма част от смущенията няма да засегнат крайбрежието. През настоящата седмица в понеделник има вероятност от следобедни кратки гръмотевични бури по северните брегове. Ще последва слънчев и приветлив период и едва към края на седмицата отново се очертава неустойчивост с потенциал за локални, летни валежи. Температурата на въздуха ще се движи над 20 до 25-26 градуса. Морската вода – около 20-21 градуса. Морето поне в рамките на няколко дни ще е спокойно.

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