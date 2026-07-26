От 1 август по българското Черноморие ще бъдат разположени допълнителни екипи на Спешна помощ и още линейки, за да се осигури по-бърза реакция при инциденти и здравословни проблеми през най-натоварения туристически период.

Мярката е предприета по съвместна инициатива на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма и цели да облекчи натоварването върху спешните центрове в курортите, където през летния сезон броят на хората нараства многократно.

Какви са проблемите и приоритетите на туристическия бранш на прага на летния сезон

Очаква се допълнителните медицински екипи да подобрят достъпа до спешна помощ както за туристите, така и за местните жители, като съкратят времето за реакция при необходимост.

„Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Редактор: Цветина Петкова