Министърът на туризма е на среща във Варна във връзка с готовността за предстоящия летен сезон. По-рано днес Илин Димитров се срещна с областни управители, кметове на черноморски общини и представители на туристическия бранш от Северното Черноморие.

Дни преди старта на летния сезон министърът на туризма Илин Димитров очерта основните приоритети. Като сред най-важните задачи ще бъде създаването на съвет за реформи в туризма.

Може ли да бъде решен проблемът с чуждестранните работници преди старта на летния сезон?

На среща с областните управители на Варна и Добрич, както и с кметове на общини от Северното Черноморие бяха поставени още акценти върху мерките за сигурността по плажовете, както и решаването на кризата с кадрите в сектора. По отношение на очакванията за предстоящия сезон министърът прогнозира, че картината ще бъде сходна с тази от миналото лято.

„По данни на РЗИ всички плажове са с отлично състояние на водата, като ще бъде изработена допълнителна интерактивна карта, където потребителите по всяко време ще могат да се запознаят със стойностите на показателите за чистотата на водата”, коментира Димитров.

„Работи се активно по подобряване на чистотата, по осигуряване на полицаи от различни държави и командироване. Ще се командироват медицински лица, така че и здравно ще бъдем обезпечени. Прогнозите на кметовете, според данните, с които разполагат, са, че сезонът ще бъде сходен с този от миналата година”, заяви още той.