Външният ни министър Велислава Петрова разговаря с украинския си колега Андрий Сибига, съобщава МВнР.

В рамките на срещата първият ни дипломат отново подчерта, че България подкрепя и остава ангажирана с координираните усилия на Европейския съюз и САЩ за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, основан на Устава на ООН и принципите на международното право.

Обсъдени бяха области за сътрудничество от взаимен интерес, сред които сигурността, енергетиката, възстановяването и логистиката. Разгледан беше и въпросът за правата на българското национално малцинство в Украйна – най-голямата историческа българска диаспора зад граница, който е от изключителна важност за българската държава.

Сред темите на срещата беше също и европейската интеграция на Украйна в контекста на очакваното начало на предприсъединителните преговори чрез отваряне на първия преговорен клъстер – „Основополагащи въпроси“.

Разговорът се проведе в рамките на неформалната среща на министрите на външните работи на НАТО в шведския град Хелсингборг.

