Софийска районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу мъж, обвинен в измама на 79-годишна жена, на която е причинил имотна вреда, представяйки се за адвокат и прокурор.

Според разследването, в периода от 22 декември 2025 г. до 8 януари 2026 г. в София обвиняемият с инициали А.О. е въвел в заблуждение възрастната жена, като ѝ обещал, че може да заведе дело срещу държавата. По думите му чрез него тя щяла да получи обезщетение за смъртта на своя съпруг. Доверявайки му се, жената му предала сума в размер на 627,36 евро.

В продължение на известно време мъжът поддържал измамата, като уверявал пострадалата, че делото вече е в ход. Съмненията ѝ обаче нарастват и впоследствие тя разбира, че е станала жертва на измама, след което подава сигнал до полицията.

По случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването са разпитани свидетели и изготвени експертизи, които потвърждават съпричастността на обвиняемия. Установено е още, че той никога не е бил адвокат или прокурор и не притежава юридическа правоспособност.

Разследването е приключило за по-малко от два месеца, след което делото е внесено в съда. Предстои Софийският районен съд да насрочи първото заседание по процеса.

