Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговски управител на „Лукойл" у нас - Румен Спецов. Със законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя.

Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката.

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7.8%, което ще я направи 347.51 евро след 1 юли.

