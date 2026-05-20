Обектът е затворен до отстраняване на нередностите
38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха от БАБХ.
Проверката на обекта е направена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Гранична полиция, Икономическа полиция и Национална агенция като са констатирани сериозни нарушения по цялата производствена верига.
Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване - обособено помещение, хладилник или контейнер за съхранение на странични животински продукти.
Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите.
