38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха от БАБХ.

Проверката на обекта е направена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Гранична полиция, Икономическа полиция и Национална агенция като са констатирани сериозни нарушения по цялата производствена верига.

Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване - обособено помещение, хладилник или контейнер за съхранение на странични животински продукти.

Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите.

