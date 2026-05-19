Британският крал Чарлз III и кралица Камила се включиха в изпълнение на традиционна ирландска музика в Белфаст, като засвириха на бодран - традиционен ирландски барабан. Монархът дори поиска урок по хип-хоп.

Кралската двойка опита инструментите по време на посещение в Thompson Dock - една от основните туристически забележителности на Белфаст и последното място, където „Титаник“ е бил на суша преди първото си и фатално плаване през 1912 г. Лайнерът е построен в корабостроителницата Harland & Wolff в града, преди да бъде завършен именно в Thompson Dock.

Кейт Мидълтън приготви италианска паста по време на визитата си в Италия

"Имахме няколко бодрана на седалките, кралят и кралицата ги забелязаха и решиха да се включат в края на изпълнението. Беше прекрасно“, разказа музикантът Ниал МакКлийн. Той е представител на културната организация CCE, която организира в Белфаст през август фестивала Fleadh - най-големият фестивал за традиционна ирландска музика в света.

След изпълнението Чарлз и Камила разговаряха с млади музиканти и танцьори и проявиха интерес към традиционните ирландски инструменти. "Беше прекрасно да му покажем част от ирландската култура“, каза танцьорката Сара Макгари.

Крал Чарлз III на 77: Монархът, който обича изкуството, спорта и гълъбите (ВИДЕО+СНИМКИ)

По-късно кралската двойка наблюдава и хип-хоп изпълнение на ученици, след което кралят заявил, че иска урок по хип-хоп."Той каза, че иска кралски урок по хип-хоп“, разказа посланикът на фондацията King's Trust Джейми Фейгън.

The King and Queen have arrived in Belfast today for a royal visit.



Charles and Camilla were treated to a performance of Irish music and dancing at an event celebrating Fleadh Cheoil na hEireann, which is coming to the city in August.



Follow for updates https://t.co/SVwuYmymzY pic.twitter.com/SQJcqtzwNx — Belfast Telegraph (@BelTel) May 19, 2026

Редактор: Никола Тунев