За да ограничи пренаселеността, Саудитска Арабия прилага квотна система за поклонниците
Хиляди мюсюлмански поклонници от цял свят пристигат в свещения град Мека в Саудитска Арабия за началото на тазгодишния Хадж – едно от най-големите религиозни събития в света.
Очаква се милиони вярващи да се включат в поклонението, следвайки традиция, установена от пророка Мохамед преди повече от 1400 години. Хаджът е един от петте стълба на исляма, а кулминацията му съвпада с Курбан Байрам следващата седмица.
За да ограничи пренаселеността, Саудитска Арабия прилага квотна система за поклонниците още от 1987 година. През последните десетилетия страната инвестира милиарди в разширяването на Голямата джамия в Мека и модернизирането на инфраструктурата около свещените места.Редактор: Дарина Методиева
