Масирана атака с дронове срещу Москва и околностите ѝ през нощта е отнела живота на най-малко трима души, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Според кмета на Москва Сергей Собянин руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 74 дрона през нощта и над 120 през последните 24 часа.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви написа в Телеграм, че регионът е подложен на мащабна атака с дронове от 03:00 часа местно време. По негови данни жена е загинала в град Химки, северозападно от Москва, а двама мъже са убити в село в района на Митищи, североизточно от руската столица.

В други части на областта са повредени жилищни сгради и инфраструктурни обекти, като четирима души са ранени. В Москва са ранени 12 души, по-голямата част от тях работници на строителен обект в близост до петролна рафинерия. "Работата на рафинерията не е била прекъсната. Има нанесени щети по три жилищни сгради", уточни той.

Руските власти не уточняват кой е извършил атаките.

Украински дронове атакуваха Московска област в Русия, заяви по-късно украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

"Нашият отговор на продължаването на войната от Русия и нейните атаки срещу наши градове и селища е напълно обоснован", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

"Разстоянието от украинската граница е над 500 километра. Съсредоточаването на руската противовъздушна отбрана в Московска област е най-голямо, но ние я преодоляваме. Казваме ясно на руснаците, че държавата им трябва да сложи край на тази война", допълни украинският президент.

Редактор: Иван Петров