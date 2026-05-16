Държавната иранска телевизия съобщи, че европейски държави са започнали преговори с Техеран за разрешение за преминаване през Ормузкия проток - стратегически морски коридор, чиято роля за световната търговия е критична, но който остава силно ограничен след ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Според иранските медии след като през протока преминали плавателни съдове на източноазиатски страни, включително Китай, Япония и Пакистан, европейците са започнали преговори с военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Това се представя като част от нов, по-строго регулиран режим за корабоплаване, наложен от Техеран.

Паралелно председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи заяви, че страната е „създала професионален механизъм за управление на корабоплаването“ в Ормузкия проток, който предстои да бъде въведен. По думите му системата включва ясно определени маршрути и контрол върху преминаващите плавателни съдове.

Азизи уточнява, че „само търговските кораби и страните, които сътрудничат с Иран, ще могат да преминават“, като за достъпа ще се начисляват такси за „специални услуги“. В същото време той подчертава, че протокът „ще остане затворен за участниците в така наречения „Проект Свобода“, визирайки американската операция за ескортиране на търговски кораби в региона.

Иранската позиция идва на фона на паралелни международни действия. САЩ временно са прекратили операцията, която имаше за цел да осигурява военноморски ескорт за търговски съдове в района на Ормузкия проток. Според американската страна паузата е въведена, за да се даде възможност за дипломатически усилия и опити за договаряне на мирно споразумение с Иран.

