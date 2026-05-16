От Министерството на вътрешните работи опровергаха появилата се информация за сигнал за поставено взривно устройство преди дербито между „Левски“ София и ЦСКА, което ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ в събота от 16:00 часа.

По-рано в публичното пространство се появиха твърдения, че на вход 2 на стадиона е бил подаден сигнал за бомба. От СДВР обаче категорично отричат подобна информация и уточняват, че след извършена щателна проверка не са открити взривни устройства.

В хода на инспекцията са установени единствено пиротехнически изделия - бомбички и димки с боя, които са били иззети и обезопасени от органите на реда.

Случаят идва на фона на засилени мерки за сигурност около дербито, което традиционно събира голям брой фенове и изисква засилено полицейско присъствие.

Редактор: Цветина Петкова