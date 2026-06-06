През 1965 г. Алексей Леонов извършва първата разходка на човек в открития Космос, но за малко да остане там завинаги, съобщава Space Daily. 30-годишният пилот излиза от космическия кораб „Восход 2“ през надуваем шлюз и прекарва малко повече от 12 минути в открития Космос. Изглежда като триумф. Но веднага след това всичко се обърква. Във вакуума скафандърът „Беркут“ на Леонов се надул и не могъл да спадне. Ставите на космонавта се сковали, което прави движението му почти невъзможно. За да се вмъкне обратно в шлюза, космонавтът трябва да изпусне част от кислорода си през клапан, което е рисковано, защото може да остане без въздух или да страда от декомпресионна болест.

Както самият Леонов отбелязва в доклад от 2005 г. за Смитсониънския институт, той решил да не информира екипажа, преди да отвори клапана, защото смята, че може сам да се справи със ситуацията. По-късно Леонов разказа още по-драматична история: уж краката му се откъснали от ботушите му, пръстите му от ръкавиците и той трябвало да се върне с главата надолу, обръщайки се в тесния шлюз.

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Космонавтът-историк Анатолий Зак, след като изучил съвременни документи и видеозаписи, установил, че в първия си доклад веднага след полета Леонов описал ситуацията много по-спокойно – с предварително планирано разхерметизиране и връщане с краката напред. С други думи, имало е истинска извънредна ситуация, но легендата около нея се натрупвала през годините.

Връщането на Земята също се объркало. Автоматичната система за връщане се повредила и екипажът ръчно ориентирал кораба и избрал правилния момент за спиране. Те обаче кацнали далеч от планираната точка – в снежната тайга. Люкът се заклещил между дърветата. Така те прекарали първата си нощ в ледения студ на гората. Спасители ги намерили от самолет, но успели да ги изтеглят едва ден по-късно – на ски до хеликоптер. Съветската телевизия, разбира се, показала само техния триумф.

Редактор: Дарина Методиева