Иво Танев работи по нова книга, която ще последва „Урок за мъже“, но засега пази в тайна най-интересните подробности около проекта. В рубриката „Предизвиквам се“ на предаването „Социална мрежа“ той призна: „Имам дори идея за заглавие и тема, но няма да го споделя, защото може да ми го откраднат.“ По думите му бъдещата книга ще бъде „буквално реалити“, свързано с ежедневието на българите, българските политици и обикновените хора, “които страдат от тях”.

Шоуменът говори откровено и за един от най-трудните периоди в живота си. „Почти 11 години не можаха да разберат какво ми става с гърлото. Стигнах дотам, че нямах глас дори да говоря. Шепнех три месеца наред“, сподели той. „Трябваше да се пренастроя, да рестартирам и да опитам да съществувам по друг начин“, добави Танев.

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Той разказа и за връзката си с природата, която определя като важна част от живота си. „Още съм момче, което обича да си играе и редовно съм по пътеките“, каза шоуменът.

Като предизвикателство той показа и част от практиките, които му помагат да поддържа добра форма. „11 години се занимавам с йога и съжалявам, че не започнах по-рано. Тя дава еластичност, тонус, енергия“, призна Танев.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова