Това е гласът зад Chambao, който превърна фламенкото в усещане, за което говори целият свят. Тази година тя отбелязва 25 години на сцена - години, в които обиколи десетки държави, стана любимка на Рики Мартин, изпита огромната любов на публиката, но и се изправи срещу най-страшното - края на любовта и диагнозата рак. И то два пъти. Как започва пътя на Chambao разказва Ла Мари.

"Откакто се помня, музиката винаги е присъствала в дома ми. Участието ми в Chambao беше чиста случайност. Бях на правилното място, в правилния момент, с правилните хора. Така започнахме. По-късно останах сама. Вече 21 години Chambao, това съм аз", казва Ла Мари.

"Музиката в Малага е част от самата ѝ същност още от древността. През пристанището са идвали различни култури, езици, храна и мелодии. И това се е отразило. Израснах в семейство с няколко поколения и различни вкусове. Родителите ми са на по 80 години. Аз съм на 51 и съм най-малката от четири деца. У нас имаше всякаква музика. Слушала съм всичко - от Барбра Стрейзънд, Елтън Джон и Фил Колинс до Лола Флорес. После испански групи от 80-те, както и Дайър Стрейтс и Лени Кравиц. С времето започнах да се интересувам от традиционна музика - българска, индийска, мароканска, гръцка, латиноамериканска. Обичам и инструменталната музика, както и да откривам нови звуци", казва тя.

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"Името фламенко чил го даде продуцентът ни. Просто експериментирахме. Смесвахме стилове, текстове и идеи. Записвахме песни като хоби, докато от "Сони" не се заинтересуваха и не ни попитаха каква е тази музика. Истината е, че тя не е нито чисто фламенко, нито чил аут. Аз не съм фламенко певица. Харесвам го, но също толкова харесвам и рока", казва Ла Мари и добавя: "С времето фламенко чил остана като етикет за Chambao, но аз не се определям чрез него. Просто обичам да експериментирам. Чувствам се повече като канал, през който минават мелодии и думи, отколкото като създател в класическия смисъл".

"Днес вече се чувствам добре със себе си и с живота си. Спокойна съм. Обичам да пътувам и да се развивам. Музиката е професия, в която всеки ден учиш нещо ново. Животът ти дава уроци - и хубави, и трудни. Всичко е част от пътя. Днес вече умея да се поставям на първо място, да се обичам и да се грижа за себе си - нещо, което не винаги съм умеела. Музиката ми помогна да се разбера и да се ценя като човек", споделя Ла Мари.

"Беше голяма изненада, че Рики Мартин харесва музиката ни. В деня, в който ми го представиха и ми казаха, че иска да направи песен с мен, той ми донесе двата албума на Chambao, за да му ги подпиша. Това ми се стори толкова красиво, невероятно и изненадващо. По това време колаборациите между артисти не бяха толкова чести. Интересното е, че макар да изглеждаме различни, имаме общо. Андалусия и Пуерто Рико си приличат в начина на живот и енергията, която носят", смята тя.

Едно от най-трудните изпитания за нея е да повярва, че е певица и решението да се посвети изцяло на музиката. "Това беше страшно за мен. Музиката не влизаше в представите ми за професия, с която да си плащам сметките. Беше просто хоби, една игра и толкова. По това време с един от членовете на Chambao бяхме заедно в продължение на 10 години. Но се разделихме. Тръгнаха си и другите членове на групата. А през 2005 година бях диагностицирана с рак. Всичко сякаш се случи едновременно", разказва тя.

"Спрях с музиката и се съсредоточих върху възстановяването си. След операцията говорих с онколога си, с лекарите и със звукозаписната компания. Казах им, че се чувствам добре и че мога да се върна към музиката. Имах нужда да пея и, доколкото мога физически, да продължа с нормалния си живот", допълва тя.

"Имах и трудности в личните отношения, защото не се обичах достатъчно. Имах връзки с различни мъже, но моделът се повтаряше. Опитвах се да се напасна в живота на някой друг, без да бъда наистина аз. През 2019 година излязох от този порочен кръг и започнах да работя върху себе си. Записах курсове по емоционална интелигентност, коучинг и психология. Това ми помогна да се разбера и да приема различните си страни. И след всичко това миналата година животът ми поднесе поредното предизвикателство. Отново бях диагностицирана с рак на гърдата", казва Ла Мари.

"За мен е важно да знам как се чувствам, да не се насилвам и да пазя енергията си. Сънят също е изключително важен. Тогава възстановяваме клетките, тялото и ума си. Изключваме електронните устройства най-късно към 22 часа. Храненето също е важно. Това, което ядеш, трябва да е истинско. Природата и контактът с хората са незаменими", посочва тя.

"Искам да продължа да създавам музика и да правя концерти. Бих искала и в бъдеще да работя с други артисти. Това много ми харесва. По време на концертите в София и Бургас на 24 и 25 юни ще представя последния си албум. Той съдържа 25 песни с много гост-артисти. На живо ще изпълня всички песни. Но най-вече искам да ви видя. България ме прие с отворени обятия още през 2007 година и много се радвам да се върна и да пея отново за вас", казва Ла Мари.

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Редактор: Ивета Костадинова