Засилена активност беше забелязана в четвъртък пред една от най-известните зали в Ню Йорк на фона на появилите се информации, че именно там ще се състои сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси.

Кадри от мястото показват камиони, мотокари и охранителни автомобили, които влизат и излизат от товарната зона на сградата. Работници разтоварват оборудване от камиони и пренасят опаковани товари във вътрешността на залата.

Около сградата има засилено полицейско присъствие, като районът е обезопасен с бариери. Забелязана е и линейка.

Тейлър Суифт и Травис Келси ще се венчаят през юли

Според информации в няколко американски медии двойката планира частно събитие с около 100 гости в четвъртък, последвано от по-голямо тържество с близо 1000 поканени в петък. До момента обаче нито Телър Суифт, нито Травис Келси са потвърдили официално кога и къде ще сключат брак. Представител на певицата също не е коментирал появилите се информации.

„Медисън Скуеър Гардън“ е сред най-емблематичните концертни и спортни зали в Ню Йорк и през годините е бил домакин на редица мащабни концерти, спортни събития и прояви с участието на световноизвестни личности.

Редактор: Дарина Методиева