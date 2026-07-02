Снимка: getty images/ Видео: "Ройтерс"
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Засилена активност беше забелязана в четвъртък пред една от най-известните зали в Ню Йорк
Засилена активност беше забелязана в четвъртък пред една от най-известните зали в Ню Йорк на фона на появилите се информации, че именно там ще се състои сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси.
Кадри от мястото показват камиони, мотокари и охранителни автомобили, които влизат и излизат от товарната зона на сградата. Работници разтоварват оборудване от камиони и пренасят опаковани товари във вътрешността на залата.
Около сградата има засилено полицейско присъствие, като районът е обезопасен с бариери. Забелязана е и линейка.
Тейлър Суифт и Травис Келси ще се венчаят през юли
Според информации в няколко американски медии двойката планира частно събитие с около 100 гости в четвъртък, последвано от по-голямо тържество с близо 1000 поканени в петък. До момента обаче нито Телър Суифт, нито Травис Келси са потвърдили официално кога и къде ще сключат брак. Представител на певицата също не е коментирал появилите се информации.
„Медисън Скуеър Гардън“ е сред най-емблематичните концертни и спортни зали в Ню Йорк и през годините е бил домакин на редица мащабни концерти, спортни събития и прояви с участието на световноизвестни личности.Редактор: Дарина Методиева
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