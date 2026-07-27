Класическата музика не само не е в упадък, а преживява ренесанс. Това заяви в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS главният редактор на списание „Български артисти“ Ивайло Спасов по повод думите на холивудския актьор Тимъти Шаламе, че операта и балетът са „умиращи изкуства“. „Салоните са пълни, младите хора проявяват интерес към изкуството. Културата е пазител на най-хубавите ни ценности. Не просто е жива, а е във възход“, подчерта той.

По думите му именно младото поколение български музиканти доказва това. „Искахме да покажем, че освен Дара и успеха ѝ на „Евровизия“, расте цяло поколение нейни връстници, които също са повод за национална и международна гордост. Те учат в най-престижните колежи, свирят с най-реномираните оркестри и издават албуми с най-елитните лейбъли“, каза Спасов. Сред имената, представени в новия брой на списанието, са пианистът Емануил Иванов, китаристът Георги Димитров - Жожо и валдхорнистът Виктор Теодосиев.

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„Всеки един от тях е войн на полето на изкуството и горд продължител на българската традиция. Всеки казва, че това, че е българин, му помага и не е повод за комплекс“, отбеляза Спасов. По думите му именно музикантите са едни от най-добрите посланици на България по света. За да стане класическата музика по-достъпна за широката публика, според него са необходими повече култура и изкуство в образованието, както и по-активно присъствие в медиите.

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Редактор: Ралица Атанасова